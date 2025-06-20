проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Названы пять самых опасных видов рака в России

Врач Пылев: среди самых опасных видов рака можно выделить пять опухолей

close
Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

В число самых опасных опухолей входят группа опухолей печени и желчных протоков во всех их вариантах (печёночная холангиокарцинома, опухоль Клацкина, рак дистального холедоха, рак поджелудочной железы, рак желчного пузыря), рак легких, рак пищевода, злокачественные опухоли желудка и толстой кишки, а также меланома, рассказал «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Евроонко», онколог Андрей Пылев.

«Данная классификация будет несколько субъективной, потому что топ-5 самых опасных видов рака можно оценивать либо по частоте встречаемости, либо по степени агрессивности. Но если мы берём в целом общемировую статистику, которая соотносится с российскими данными по наличию самых агрессивных опухолей, то на первое место следует поставить группу, к которой относятся опухоли печени и желчных протоков во всех их вариантах. Это и печёночная холангиокарцинома, и опухоль Клацкина, и рак дистального холедоха, и рак поджелудочной железы, и рак желчного пузыря», – объяснил онколог.

По его словам, эти опухоли всегда ассоциированы с достаточно плохим прогнозом. Они, как правило, диагностируются на поздних стадиях, потому что какие-то яркие симптомы появляются уже поздно и связаны не с первичной опухолью, а уже с теми или иными метастатическими проявлениями. Данные опухоли сложны с точки зрения хирургии и хуже отвечают на лекарственную терапию.

«На второе место я бы поставил рак легких. Это одно из самых часто встречающихся онкологических заболеваний. Безусловно, в этой группе есть разные виды, одни из которых более агрессивны, другие менее агрессивны, но в целом данная группа благодаря частоте встречаемости и благодаря агрессивности течения тоже ассоциирована с плохим прогнозом», – рассказал врач.

На третье место врач поставил рак пищевода, который тоже протекает достаточно агрессивно и поздно диагностируется. Помимо быстрой прогрессии он часто ассоциирован с невозможностью проведения хирургического лечения, потому что эта опухоль очень быстро становится неоперабельной, и наличие данной опухоли существенно влияет на качество жизни, вызывая дисфагию и невозможность нормального полноценного питания.

«На четвертом месте – злокачественные опухоли желудка и толстой кишки. Несмотря на то, что рак толстой кишки характеризуется чуть менее агрессивным течением по сравнению с раком желудка, в целом эти опухоли тоже поздно диагностируются, быстро метастазируют, и у нас нет широкого перечня потенциально эффективных лекарственных препаратов, чтобы купировать это заболевание на поздней стадии», – объяснил доктор.

Завершит рейтинг меланома. По словам Пылева, будучи диагностирована на ранней стадии, она, как правило, ассоциирована с хорошим прогнозом. Однако на поздних стадиях, даже несмотря на появление новых методов лечения, таких как иммунотерапия и таргетная терапия, прогноз становится неблагоприятным, данную опухоль надо уверенно включить в число пяти наиболее опасных.

«Что касается того, как распознать развитие онкологического заболевания, то здесь самая надежная рекомендация – профилактика. Даже если у человека нет каких-то симптомов, следует проходить соответствующие скрининговые обследования. Современная диагностика позволяет обнаружить рак на ранней стадии, что, как правило, является залогом успешного лечения», – заключил врач.

Ранее врач рассказала, почему эпиляция летом может привести к ожогам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами