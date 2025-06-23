В России разработали имплантат для лечения суставов у животных

Ученые из НИТУ МИСИС разработали имплантат для лечения суставов у животных

Сотрудники НИТУ МИСИС разработали прототип имплантата, который позволит лечить повреждения суставов у различных животных без проведения повторной операции. Об этом сообщает газета «Известия».

Разработка создана с помощью 3D-печати из биорезорбируемого полимера, обладающего эффектом памяти формы. С его помощью имплантат будет точнее соответствовать индивидуальной анатомии животного. При этом технология со временем рассасывается в организме, из-за чего необходимость в проведении повторной операции пропадает.

Имплантат будет предназначен для проведения артродеза — операции по временному обездвиживанию конечности.

«Поскольку артродез необходим для поддержки восстанавливаемой конечности, то материал наряду с биосовместимостью должен по своим механическим свойствам соответствовать характеристикам трубчатых костей конечностей», — сказала магистрантка университетской программы «Биоматериаловедение iPhD» Полина Качалина.

В апреле ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали технологию, которая позволяет снизить стоимость производства нанопористых материалов для костных имплантатов. Передовой подход исключает дорогостоящие и токсичные компоненты, ускоряя процесс и сокращая энергозатраты.

Ранее ученые впервые создали имплантат, «врастающий» в мозг.