В Китае нашли связь между жизнью дрожжей и древней восточной философией

Группа ученых из Китайской академии наук раскрыла странную взаимосвязь между древней восточной философией и современной биологией. Команда выяснила, что метаболический цикл обычных дрожжей подчиняется тем же принципам, что и концепция инь-ян в традиционной китайской медицине. Исследование опубликовано в научном журнале NAR Genomics and Bioinformatics (NAR GenBio).

Используя сложный математический анализ, специалисты пересмотрели общепринятую трехфазную модель метаболизма дрожжей, выявив вместо нее четыре взаимосвязанные стадии. Эти фазы, подобно смене времен года, плавно перетекают друг в друга, демонстрируя баланс активных и пассивных состояний.

«Когда дрожжи находятся на пике энергии, они активно синтезируют белки — это ян. Затем наступает период восстановления, когда клетка очищается от токсинов — это инь. Между ними существуют две переходные фазы, что в точности соответствует теории четырех символов традиционной китайской медицины», — объяснил профессор Ли Лэй, руководивший работой.

Особенно интересна фаза, когда дрожжи, подобно человеку после обильного ужина, запасают избыток энергии в виде глицерина. Этот процесс удивительно напоминает образование жировых отложений у людей.

Понимание этих метаболических циклов может помочь в разработке новых методов лечения заболеваний обмена веществ и даже в создании противораковых препаратов. Как отмечают исследователи, раковые клетки могут нарушать этот естественный баланс, и восстановление гармонии может стать ключом к новым методам терапии.

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