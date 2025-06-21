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Физик предложил радикально новую теорию времени

RAPS: пространство может быть производным явлением трехмерного времени
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Depositphotos

Американский физик Гюнтер Клетечка из Университета Аляски в Фэрбенксе выдвинул революционную гипотезу, согласно которой время является трехмерным, а пространство — лишь его производным проявлением. Идея бросает вызов представлению о пространстве-времени, существующем со времен Эйнштейна. Исследование опубликовано в научном журнале Reports in Advances of Physical Science (RAPS).

Согласно новой теории, время представляет собой первичную «ткань» реальности, состоящую из трех независимых измерений, тогда как пространство возникает как вторичный эффект.
Клетечка сравнивает это с холстом и краской.

«Три временных измерения — это холст, а пространство — лишь краска на нем», — пояснил исследователь.

Теория предполагает, что помимо привычного линейного времени существуют два дополнительных временных измерения. Они позволяют рассматривать альтернативные варианты событий без традиционных путешествий во времени. При этом, в отличие от более ранних гипотез, в модели Клетечки строго соблюдается принцип причинности.

Математическая модель предлагает новый взгляд на природу реальности, но и позволяет точно вычислять массы известных элементарных частиц. Это открывает путь к решению фундаментальных проблем современной физики, включая объединение квантовой механики и гравитации.

Ранее ученые научились создавать квантовую материю из вакуума.

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