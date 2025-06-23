Ожирение матери меняет печень ребенка еще в утробе, выяснили ученые

Немецкие ученые из Боннского университета обнаружили тревожный механизм передачи метаболических нарушений от матери к ребенку. Оказалось, что ожирение беременной женщины может «перепрограммировать» печень плода, повышая риск развития жировой болезни и других нарушений обмена веществ у ребенка в будущем. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда выяснила, что ключевую роль в этом процессе играют особые иммунные клетки печени — клетки Купфера. У мышей с ожирением эти клетки начинают посылать искаженные сигналы гепатоцитам, заставляя их активнее накапливать жир. Поразительно, но эти изменения происходят еще во внутриутробном периоде и сохраняются после рождения.

«Это похоже на то, как если бы дирижер оркестра внезапно начал исполнять совсем другую музыку. Клетки Купфера, которые в норме координируют метаболические процессы в печени, при ожирении матери начинают работать по-другому», — пояснила профессор Эльвира Масс, руководившая исследованием.

Эксперименты показали, что потомство мышей с ожирением развивало жировую болезнь печени даже при нормальном питании. Ученым удалось выявить конкретный молекулярный механизм — особый фактор транскрипции в клетках Купфера, ответственный за эти изменения. Когда исследователи генетически «выключали» этот фактор, проблемы с печенью у потомства не развивались.

Хотя исследование проводилось на животных, авторы полагают, что аналогичные процессы могут происходить и у людей. Это объясняет, почему дети матерей с ожирением чаще страдают от метаболических нарушений, даже если ведут здоровый образ жизни.

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