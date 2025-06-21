Назван способ похудения в пять раз эффективнее приема оземпика

Американские ученые из Нью-Йоркского университета поставили под сомнение эффективность популярных препаратов для похудения по сравнению с бариатрическими операциями. Команда сравнила результаты приема семаглутида («Оземпик») и тирзепатида с итогами рукавной резекции желудка или шунтирования. Выводы опубликованы на ежегодном собрании Американского общества метаболической и бариатрической хирургии (ASMBS).

Оказалось, что за два года хирургические пациенты потеряли в среднем 25,7% массы тела, тогда как медикаментозная терапия позволила сбросить лишь 5,3%. Даже на более коротких промежутках времени оперативное вмешательство демонстрировало лучшие показатели.

«Реальные результаты применения GLP-1 значительно скромнее, чем заявленные в клинических испытаниях», — отметил хирург Эйвери Браун.

По данным исследования, до 70% пациентов прекращают прием препаратов в течение первого года.

Однако эксперты подчеркивают, что у медикаментозного лечения есть свои преимущества. Препараты GLP-1 не только помогают контролировать вес, но и эффективны при диабете 2 типа, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. При этом они менее инвазивны, чем хирургическое вмешательство, которое требует необратимых изменений в организме и строгой дисциплины в послеоперационный период.

Несмотря на меньшую эффективность, препараты GLP-1 остаются значительно более популярными — количество рецептов на них удвоилось с 2022 по 2023 год.

В то же время лишь небольшой процент пациентов, которым показана операция, решаются на этот шаг. Эксперты подчеркивают важность индивидуального подхода в лечении ожирения.

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