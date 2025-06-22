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Человечество рискует повторить климатическую катастрофу пермского периода, узнали ученые

SciAdv: температура океанов Земли как ускоряет, так и замедляет эволюцию
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NASA

Китайские ученые из Нанкинского университета сделали тревожное открытие — анализ эволюции древних морских микроорганизмов показал связь между потеплением планеты и массовыми вымираниями. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Группа сосредоточилась на изучении фузулиновых фораминифер — одноклеточных организмов, которые доминировали в океанах более 300 млн лет назад. Эти микроскопические существа, прозванные «фабриками карбонатных пород», оставили после себя богатую летопись, позволившую ученым проследить их эволюционный путь с беспрецедентной точностью.

Анализ показал четкую закономерность: периоды глобального похолодания способствовали бурной эволюции и появлению новых видов, тогда как потепление, особенно вызванное масштабными вулканическими извержениями, приводило к катастрофическим вымираниям.

Наиболее драматичные события произошли в пермский период около 260 и 252 млн лет назад, когда сначала практически исчезли крупные формы фузулин, а затем прекратилась их эволюция как вида.

Особую тревогу вызывает сравнение с современной ситуацией. Скорость нынешнего глобального потепления, вызванного человеческой деятельностью, значительно превышает темпы древних климатических изменений, что ставит под угрозу существование многих морских видов сегодня.

В исследовании применили передовые технологии, включая суперкомпьютерные алгоритмы и методы искусственного интеллекта. Это позволило создать высокоточную хронологию эволюционных изменений с разрешением менее 45 тыс. лет, проанализировав данные из 299 стратиграфических разрезов по всему миру.

«Климатические изменения могут как стимулировать эволюцию, так и уничтожать целые виды. Современные темпы потепления беспрецедентны, и защита экосистем стала самой насущной задачей человечества», — подчеркнул профессор Шучжунь Шэн, руководивший исследованием.

Ранее стало известно, что глобальное потепление может испортить вкус джина.

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