Названы заболевания, на которые могут указывать беспричинные синяки

Daily Mail: синяки без причины могут указывать на проблемы с печенью и рак

По словам американского терапевта Сермеда Мезера, беспричинные синяки на теле могут указывать на проблемы со щитовидной железой, печеночную недостаточность и рак крови. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Эксперт предупредил, что частое появление синяков часто наблюдается при раке крови из-за дефицита тромбоцитов. Так называют клетки, которые помогают крови сворачиваться после травмы.

«Недостаток этих клеток означает, что организм не может остановить кровотечение из кровеносных сосудов под кожей, что приводит к появлению синяков. Другими признаками рака крови являются лихорадка, ночная потливость, потеря веса, усталость и увеличение лимфатических узлов», — объяснил доктор Мезер.

Врач добавил, что, если появление синяков сопровождается пожелтением кожи и белков глаз, это может быть признаком проблем с печенью.

«Когда печень повреждена, она не может вырабатывать достаточное количество белков, необходимых для свертывания крови», — уточнил специалист.

Другая группа патологий, при которой на коже возникают необъяснимые синяки — это проблемы со щитовидной железой. В частности, подкожные кровоизлияния могут возникать при гипотиреозе.

«Это заболевание, при котором щитовидная железа — маленький орган в форме бабочки на шее — не вырабатывает необходимое количество гормонов. Это приводит к ряду симптомов, включая мышечную слабость, депрессию, затуманенность сознания, чувствительность к холоду», — заключил врач.

Ранее были названы два признака рака кожи, которые часто игнорируют.