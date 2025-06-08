Названы два признака рака кожи, которые часто игнорируют

Появление темной полосы под ногтем может быть признаком меланомы, а длительный зуд и шелушение одного участка кожи — плоскоклеточной карциномы. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский дерматолог Фатима Авде.

По словам специалиста, субподногтевая меланома начинается с темного пятна или полосы под ногтем, напоминающей синяк. Со временем новообразование увеличивается, распространяясь на ногтевой валик, фалангу пальца и окружающие мягкие ткани. В Великобритании меланома ежегодно уносит жизни около 2300 человек.

Еще один недооцененный симптом — зуд и шелушение, напоминающее экзему, которое не проходит длительное время. Такое поражение кожи может свидетельствовать о плоскоклеточной карциноме — втором по распространенности виде рака кожи в стране. Хотя на ранних стадиях болезнь успешно поддается лечению, при позднем выявлении она может метастазировать и стать опасной для жизни.

Авде также отметила, что не все виды рака кожи начинаются с родинок. Некоторые из них проявляются в виде незаживающих пятен или ранок. В частности, базально-клеточная карцинома, самая распространенная форма рака кожи в Великобритании, часто выглядит как небольшое, долго не проходящее пятно. Хотя этот тип опухоли редко дает метастазы, его лечение может потребовать удаления значительных участков кожи, что нередко приводит к образованию грубых рубцов.

Ранее была названа группа людей, которым не помогает иммунотерапия рака кожи.