На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы два признака рака кожи, которые часто игнорируют

Daily Mail: появление темной полосы под ногтем может говорить о раке кожи
close
Shutterstock

Появление темной полосы под ногтем может быть признаком меланомы, а длительный зуд и шелушение одного участка кожи — плоскоклеточной карциномы. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский дерматолог Фатима Авде.

По словам специалиста, субподногтевая меланома начинается с темного пятна или полосы под ногтем, напоминающей синяк. Со временем новообразование увеличивается, распространяясь на ногтевой валик, фалангу пальца и окружающие мягкие ткани. В Великобритании меланома ежегодно уносит жизни около 2300 человек.

Еще один недооцененный симптом — зуд и шелушение, напоминающее экзему, которое не проходит длительное время. Такое поражение кожи может свидетельствовать о плоскоклеточной карциноме — втором по распространенности виде рака кожи в стране. Хотя на ранних стадиях болезнь успешно поддается лечению, при позднем выявлении она может метастазировать и стать опасной для жизни.

Авде также отметила, что не все виды рака кожи начинаются с родинок. Некоторые из них проявляются в виде незаживающих пятен или ранок. В частности, базально-клеточная карцинома, самая распространенная форма рака кожи в Великобритании, часто выглядит как небольшое, долго не проходящее пятно. Хотя этот тип опухоли редко дает метастазы, его лечение может потребовать удаления значительных участков кожи, что нередко приводит к образованию грубых рубцов.

Ранее была названа группа людей, которым не помогает иммунотерапия рака кожи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами