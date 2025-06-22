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Археологи раскрыли тайны древних финикийских ритуалов очищения

Levant: омовение было частью религиозных практик финикийцев почти 500 лет
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Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Израильские ученые из Школы библейской археологии имени Нельсона Глюка раскрыли суть религиозных практик древних финикийцев в священном месте Тель-Дан. Исследование опубликовано в научном журнале Levant.

Тель-Дан, расположенный в 12 км от Кирьят-Шмона в Израиле, был центром религиозной активности с бронзового века до римского периода. Храм, построенный на массивном валу, состоял из трех соединенных помещений: портика, целлы (центрального зала для поклонения) и адитона (священной внутренней комнаты).

В 1976 году здесь обнаружили известняковую плиту с двуязычной надписью на греческом и арамейском: «Богу, который в Дане, Зоил дал обет». Идентичность этого божества остается загадкой, хотя некоторые ученые связывают его с израильтянами, а другие предполагают, что это мог быть местный финикийский бог, названный по месту поклонения — «Владыка Дана».

После разрушения первоначального храма Селевкидами был возведен новый комплекс, включавший купальный блок для ритуального очищения. Он состоял из двух частей: желто-оштукатуренной раздевалки и синей купальни. Небольшие размеры ванны и отсутствие системы подогрева воды указывают, что омовение совершалось стоя, вероятно, с использованием холодной воды.

Изначально этот ритуал, судя по скромным размерам и расположению входа, предназначался только для жрецов. Однако после 200-летнего перерыва в использовании храм был восстановлен в римский период (I–IV вв. н. э.), и к нему добавили Фонтанный дом — теперь паломники могли омыться перед входом в святилище. Археологи нашли здесь простые глиняные сосуды, которые, вероятно, использовались для ритуальных омовений перед их символическим уничтожением — практика, упоминаемая и в библейских текстах.

По словам ученых, что храм, скорее всего, служил как местным жителям, так и приезжим паломникам. На это указывают находки импортной керамики и надписи, свидетельствующие о связях с другими регионами. Однако сравнить ритуалы Тель-Дана с другими финикийскими святилищами пока сложно из-за недостатка данных.

Открытие не только углубляет наше понимание финикийской религиозной культуры, но и показывает, как ритуалы очищения эволюционировали от закрытых жреческих церемоний до публичных практик, доступных паломникам.

Ранее археологи впервые нашли на севере Африки поселение древних людей.

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