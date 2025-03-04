Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На севере Африки впервые нашли поселение древних людей

Antiquity: в Марокко обнаружили деревню земледельцев возрастом более 4000 лет
close
J.S. Oliver, Homa Peninsula Paleoanthropology Project

Испанские археологи из Университета Барселоны впервые нашли человеческое поселение бронзового века на территории Магриба — обширного региона на северном побережье Африки. До недавнего времени эта территория считалась пустой землей до заселения финикийцами около 800 года до нашей эры. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Раскопки в месте Ках-Коуч на северо-западе Марокко выявили деревню, датированную периодом между 2200 и 600 годами до н. э. Это показывает, что это самое раннее место обитания людей в Средиземноморской Африке, за исключением Египта.

Поселение Ках-Коуч простиралось на площади около одного гектара около реки Лау. Оно расположено в 10 километрах от современного побережья, недалеко от Гибралтарского пролива.

Археологи обнаружили различные фазы заселения. Первая, с 2200 по 2000 г. до н. э., предполагает первоначальное освоение людьми этой земли.

Вторая фаза, 1300–900 гг. до н. э., служит ярким периодом в истории поселения. В Ках-Куче появилось стабильное сельскохозяйственное сообщество, и это первое определенное свидетельство оседлой жизни до финикийского присутствия в Магрибе.

Деревянные здания из глинобитного кирпича, высеченные в скале силосные башни и точильные камни свидетельствуют о процветающей сельскохозяйственной экономике, основанной на таких культурах, как ячмень и пшеница, а также на овцах, козах и крупном рогатом скоте.

Третья фаза, охватывающая период с 800 по 600 годов до н. э., демонстрирует гибкость и приспособляемость жителей Ках-Коуча. В этот период было введено несколько культурных инноваций из Восточного Средиземноморья, таких как гончарное дело, железные орудия и новые архитектурные традиции с использованием камня.

Это сочетание местных и иностранных практик иллюстрирует, как сообщество активно участвовало в средиземноморских сетях обмена.

Ранее ученые раскрыли рацион первых европейских земледельцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами