На севере Африки впервые нашли поселение древних людей

Antiquity: в Марокко обнаружили деревню земледельцев возрастом более 4000 лет

Испанские археологи из Университета Барселоны впервые нашли человеческое поселение бронзового века на территории Магриба — обширного региона на северном побережье Африки. До недавнего времени эта территория считалась пустой землей до заселения финикийцами около 800 года до нашей эры. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Раскопки в месте Ках-Коуч на северо-западе Марокко выявили деревню, датированную периодом между 2200 и 600 годами до н. э. Это показывает, что это самое раннее место обитания людей в Средиземноморской Африке, за исключением Египта.

Поселение Ках-Коуч простиралось на площади около одного гектара около реки Лау. Оно расположено в 10 километрах от современного побережья, недалеко от Гибралтарского пролива.

Археологи обнаружили различные фазы заселения. Первая, с 2200 по 2000 г. до н. э., предполагает первоначальное освоение людьми этой земли.

Вторая фаза, 1300–900 гг. до н. э., служит ярким периодом в истории поселения. В Ках-Куче появилось стабильное сельскохозяйственное сообщество, и это первое определенное свидетельство оседлой жизни до финикийского присутствия в Магрибе.

Деревянные здания из глинобитного кирпича, высеченные в скале силосные башни и точильные камни свидетельствуют о процветающей сельскохозяйственной экономике, основанной на таких культурах, как ячмень и пшеница, а также на овцах, козах и крупном рогатом скоте.

Третья фаза, охватывающая период с 800 по 600 годов до н. э., демонстрирует гибкость и приспособляемость жителей Ках-Коуча. В этот период было введено несколько культурных инноваций из Восточного Средиземноморья, таких как гончарное дело, железные орудия и новые архитектурные традиции с использованием камня.

Это сочетание местных и иностранных практик иллюстрирует, как сообщество активно участвовало в средиземноморских сетях обмена.

Ранее ученые раскрыли рацион первых европейских земледельцев.