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Россиянам рассказали, когда будет летний звездопад с десятками вспышек в небе

Звездопад Южные дельта-Аквариды ожидается в ночь на 31 июля
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В ночь на 31 июля россияне смогут увидеть в небе до 25 вспышек в час, когда метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигнет пика мощности. Об этом ТАСС рассказали в Московском планетарии.

По его данным, источник вспышек от сгорающих в атмосфере небесных тел будет находиться в созвездии Водолея.

«В наших северных широтах при ясной погоде наилучшее время для наблюдения метеоров сложится перед рассветом, когда радиант (источник метеоров) занимает наивысшее положение (18°) над горизонтом», — сообщили в планетарии.

Там уточнили, что увидеть метеорный поток можно будет в ясном небе при отсутствии городской засветки. А лучше всего звездопад наблюдать из Южного полушария, где радиант поднимается выше над горизонтом.

Летом 2025 года жители России смогут наблюдать множество удивительных астрономических явлений — от парадов планет до ярких метеорных потоков и необычных полнолуний. Эксперт Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров рассказал «Газете.Ru», когда и где можно увидеть эти события. Россияне уже видели выравнивание пяти планет и Клубничную Луну, а впереди их ждет Оленья Луна, пик метеорного потока Персеиды и парад шести планет.

Ранее российские туристы увидели огненный шар над Дубаем.

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