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Российские туристы увидели огненный шар над Дубаем

SHOT: российские туристы запечатлели огненный шар над Дубаем
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Telegram-канал SHOT

Путешественникам из России удалось запечатлеть огненный шар в небе над Дубаем. Видеозапись опубликована в Telegram-канале SHOT.

«В небе увидели яркий свет, как будто падает звезда. След был долгим, около 30–40 секунд. А затем он резко пропал», — поделились очевидцы.

SHOT добавил, что точной информации о происхождении объекта нет, но это «мог быть сгорающий в земной атмосфере метеор».

В марте научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что жители и гости Москвы смогут увидеть пик звездопада Лириды в ночь с 22 на 23 апреля. По ее словам, в целом в 2025 году звездопад будет активен с 16 по 25 апреля, в его пик удастся разглядеть до 18 метеоров в час. В этом году условия для наблюдения достаточно благоприятны, потому что Луна будет находиться в фазе последней четверти и не помешает, подчеркнула Рублева.

Астроном уточнила, что метеоры можно будет увидеть невооруженным глазом. Чтобы лучше разглядеть их, она порекомендовала выехать за город, где не будет засветки.

Ранее в небе над Киевом заметили НЛО.

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