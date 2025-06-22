Ученые раскрыли тайну устойчивости птиц к невыносимо кислой еде

Группа ученых из Куньминского института зоологии Китайской академии наук раскрыли эволюционный механизм, позволивший птицам питаться чрезвычайно кислыми фруктами. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Ключевое открытие касается рецептора OTOP1, который у пернатых отключается при контакте с кислой пищей. Это снижает передачу неприятных сигналов и позволяет пернатым спокойно употреблять фрукты с pH до 2,5 — уровень кислотности, который большинство млекопитающих, включая человека, находят невыносимым.

Особый интерес представляет обнаружение четырех критических аминокислотных участков, ответственных за эту адаптацию. У певчих птиц, составляющих почти половину всех современных видов, найдена дополнительная мутация (G378), обеспечивающая еще большую устойчивость к кислоте.

Исследователи провели серию экспериментов, включая перенос птичьего гена OTOP1 мышам. Генетически модифицированные грызуны действительно показали сниженную чувствительность к кислому вкусу. Обратные эксперименты с подавлением этого рецептора у голубей и канареек подтвердили его ключевую роль в формировании вкусовых предпочтений.

Удивительно, но эволюция кислотоустойчивости у певчих птиц совпала по времени с развитием способности ощущать сладкий вкус. Эта двойная адаптация, вероятно, позволила им расширить рацион, включив как кислые плоды, так и сладкий нектар, что стало важным фактором их эволюционного успеха.

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