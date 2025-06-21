Ученые раскрыли тайну аномального «холодного пятна» в Атлантике

Американские климатологи из Калифорнийского университета в Риверсайде раскрыли причины загадочного феномена — аномально холодной зоны к югу от Гренландии, который более века противостоял общему потеплению Атлантического океана. Результаты работы опубликованы в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Результаты указывают на ослабление ключевой системы океанических течений как основную причину этого явления.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ), часто называемая «океаническим конвейером», играет критическую роль в регулировании климата, перенося теплые соленые воды на север и холодные – на юг. Анализ вековых данных о температуре и солености воды показал, что именно замедление этой циркуляции приводит к формированию холодной аномалии у берегов Гренландии.

«Наше исследование демонстрирует поразительную корреляцию — только модели с ослабленным AMOC точно воспроизводят наблюдаемое похолодание в этом регионе», — пояснил ведущий автор исследования Вэй Лю.

Последствия замедления АМОЦ выходят далеко за пределы одного региона. Изменения в этой системе циркуляции могут влиять на погодные условия по всей Европе и Северной Америке, воздействуя на количество осадков и смещая высотные воздушные течения. Кроме того, трансформации температурного режима и солености воды угрожают морским экосистемам.

Исследование также выявило проблемы в современных климатических моделях. Многие из них, делая упор на влияние атмосферных факторов, не смогли предсказать наблюдаемое похолодание.

Ранее ученые предсказали экстремальное похолодание по всей Европе.