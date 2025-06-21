В России создали решение для стабильного интернета в отдаленных районах

В ПНИПУ разработан модем, способный передавать данные со скоростью до 4,6 Гбит/с

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) спроектировали высокоскоростной модем, обеспечивающий стабильный интернет даже в удаленных районах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Устройство поддерживает технологии 4G и 5G, работает в диапазоне 2600 МГц и использует технологию беспроводной связи MIMO 4x4 для передачи данных по четырем независимым каналам. Оно оснащено четырьмя портами для проводного подключения и разъемами для внешних антенн, что позволяет гибко настраивать связь в зависимости от условий местности.

Модем может передавать данные со скоростью до 4,6 Гбит/с на расстоянии 1 км от базовой станции и 100 Мбит/с на 20 км. Для сравнения, большинство современных модемов при удалении от вышки на 10–20 км обеспечивают скорость всего 1–10 Мбит/с.

Устройство совместимо с современными стандартами связи, включая Wi-Fi 6, LTE-A Pro и QAM256, а также работает с направленными антеннами собственной разработки, усиливающими сигнал до 27 дБм. Это позволяет сохранять стабильное соединение даже вдали от вышек сотовых операторов.

Разработка пермских ученых может стать важным шагом в борьбе с цифровым неравенством, обеспечив надежным интернетом жителей сельской местности, малый и средний бизнес, а также владельцев загородной недвижимости.

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