На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России создали решение для стабильного интернета в отдаленных районах

В ПНИПУ разработан модем, способный передавать данные со скоростью до 4,6 Гбит/с
close
Suwin66/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) спроектировали высокоскоростной модем, обеспечивающий стабильный интернет даже в удаленных районах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Устройство поддерживает технологии 4G и 5G, работает в диапазоне 2600 МГц и использует технологию беспроводной связи MIMO 4x4 для передачи данных по четырем независимым каналам. Оно оснащено четырьмя портами для проводного подключения и разъемами для внешних антенн, что позволяет гибко настраивать связь в зависимости от условий местности.

Модем может передавать данные со скоростью до 4,6 Гбит/с на расстоянии 1 км от базовой станции и 100 Мбит/с на 20 км. Для сравнения, большинство современных модемов при удалении от вышки на 10–20 км обеспечивают скорость всего 1–10 Мбит/с.

Устройство совместимо с современными стандартами связи, включая Wi-Fi 6, LTE-A Pro и QAM256, а также работает с направленными антеннами собственной разработки, усиливающими сигнал до 27 дБм. Это позволяет сохранять стабильное соединение даже вдали от вышек сотовых операторов.

Разработка пермских ученых может стать важным шагом в борьбе с цифровым неравенством, обеспечив надежным интернетом жителей сельской местности, малый и средний бизнес, а также владельцев загородной недвижимости.

Ранее российские ученые преобразовали токсичные отходы угледобычи в прочные кирпичи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами