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На Земле наступил самый длинный день в году

На Земле началось 21 июня — самый длинный день в году
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Depositphotos

На Земле началось 21 июня — самый длинный день в году. Об этом напомнило РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

«В июне продолжительность дня на широте Москвы увеличивается от 17 часов 08 минут в начале месяца до 17 часов 33 минут в день летнего солнцестояния — 21 июня», — напомнили в планетарии.

В Москве рассвет наступил в 3.45, а уйдет за горизонт Солнце только в 21.19 по местному времени. Также в планетарии напомнили, что в 5.42 в Северном полушарии планеты наступило астрономическое лето.

Этот день также называют днем летнего солнцестояния — 21 июня Солнце визуально останавливает свое движение в верхней точке максимального склонения. Так называют угол экватора Земли, на который звезда поднимается от плоскости.

Начиная с этого дня в году, длительность дня будет постепенно снижаться — вплоть до 21 декабря, когда наступит день зимнего солнцестояния, и все пойдет далее по кругу.

До этого в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце произошла мощная вспышка, которая по силе уступает лишь двум из ранее случившихся в 2025 году.

Ранее астрономы запечатлели гигантское солнечное извержение.

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