РАН: третья по мощности в 2025 году вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла мощная вспышка, которая по силе уступает лишь двум из ранее случившихся в 2025 году. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«В 02:50 по московскому времени в области зарегистрирована вспышка высшего балла, которой, по принятой международной классификации, присвоен уровень X1.9», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что данное событие по силе уступает лишь вспышке 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0). Ученые отметили, что воздействие на Землю практически исключено, однако анализ более подробных математических моделей будет проведен позже.

Днем ранее на Солнце произошла вспышка мощностью X1.2. Максимум вспышки наблюдался в 00:49 по московскому времени.

Предыдущая вспышка высшего балла наблюдалась на Солнце 25 мая. Всего же в 2025 году на текущий момент произошло 9 вспышек уровня X.

15 июня Институт космических исследований РАН сообщил, что самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце, масса вещества, если будет выброшена, направится в сторону Земли и может привести к магнитным бурям.

Ранее астрономы запечатлели гигантское солнечное извержение.