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Врач развеял главные мифы о прививке против кори

Педиатр Волков: вакцинация от кори не ведет к развитию аутизма
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Depositphotos

Вакцинация от кори не вызывает расстройства аутистического спектра (РАС) и остается единственным надежным способом защиты от одного из самых опасных вирусов. Об этом «Газете.Ru» рассказал педиатр Европейского медицинского центра (ЕМС) Никита Волков.

По словам врача, миф о связи прививки от кори с аутизмом появился после публикации статьи британского медика Эндрю Уэйкфилда в 1998 году. Он утверждал, что трехкомпонентная вакцина (против кори, краснухи и паротита) якобы может быть причиной нарушения паттернов социального общения и взаимодействия у детей.

«Позже выяснилось, что исследование было сфальсифицировано. Статья была отозвана, а сам автор лишился лицензии на медицинскую практику. Несмотря на это, ложная информация до сих пор продолжает распространяться, хотя многочисленные научные работы опровергли любую связь между вакцинацией и развитием РАС», — рассказал «Газете.Ru» эксперт.

Еще одно распространенное заблуждение, по словам врача, касается «безопасности» заражения корью в детстве.

«В обществе существует убеждение, что корью лучше переболеть в детстве, что создаст для ребенка естественный иммунитет. Однако на самом деле корь — одно из самых заразных и тяжелых заболеваний», — уточнил Волков.

Эксперт объяснил, что до начала массовой вакцинации от инфекции ежегодно умирали миллионы человек, причем чаще всего — именно дети. При этом даже при благополучном исходе болезни остаются риски осложнений, таких как пневмония, отит, энцефалит и другие.

Также педиатр опроверг мнение о том, что прививка от кори может вызвать саму болезнь. Он объяснил, что живая ослабленная вакцина иногда действительно вызывает легкие симптомы — например, сыпь или субфебрильную температуру. Однако такие реакции являются вариантом нормального отклика иммунной системы.

«У здорового человека такие проявления не являются признаком инфекции и не представляют опасности для окружающих. Исключение составляют пациенты с тяжелыми иммунодефицитами — им прививка противопоказана, и об этом обязательно предупреждают врачи», — заключил специалист.

Ранее ученые раскрыли секрет сильного иммунитета при ревакцинации.

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