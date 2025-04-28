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Магия одной руки: ученые раскрыли секрет сильного иммунитета при ревакцинации

Cell: прививки в одну и ту же руку ускоряют иммунный ответ
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Depositphotos

Австралийские исследователи из Института Гарвана и Университета Нового Южного Уэльса раскрыли механизм, объясняющий преимущество введения повторной дозы вакцины в ту же руку, что и первую прививку. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Результаты показали, что прививки в одну руку ускоряют формирование иммунного ответа. Ключевую роль в этом процессе играют макрофаги — иммунные клетки в лимфатических узлах, которые «запоминают» место первой вакцинации. При повторном введении препарата в ту же конечность эти клетки быстрее активируют B-лимфоциты, отвечающие за выработку антител.

«Это фундаментальное открытие организации иммунной системы. Макрофаги действуют как координаторы, усиливая ответ при последующих встречах с антигеном», — пояснил соавтор исследования, профессор Три Фан.

Клиническое испытание с участием 30 добровольцев, получивших вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19, показало, что у группы с введением обеих доз в одну руку нейтрализующие антитела против SARS-CoV-2 появлялись уже в первую неделю после ревакцинации.

Эти антитела демонстрировали повышенную эффективность против штаммов «дельта» и «омикрон». К четвертой неделе разница между группами нивелировалась

Ученые подчеркивают: пациенты, получавшие прививки в разные руки, не должны беспокоиться — конечный уровень защиты одинаков. Однако для новых вакцин и быстро мутирующих патогенов предложенный подход может стать оптимальным.

Ранее исследователи раскрыли неизвестный механизм активации иммунитета.

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