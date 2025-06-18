На Солнце произошла мощная вспышка

Мощная вспышка произошла на Солнце в зоне максимального влияния на Землю. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на Солнце около часа ночи по московскому времени была зарегистрирована вспышка высшего уровня X.

«Предварительный балл события — X1.2. Максимум вспышки наблюдался в 00:49 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Позднее лаборатория сообщила, что на текущий момент сильные последствия для Земли исключены.

«Вспышка, судя по всему, произошла очень глубоко в атмосфере Солнца», — отметили ученые.

Предыдущая вспышка высшего балла наблюдалась на Солнце 25 мая. Всего же в 2025 году на текущий момент произошло 8 вспышек уровня X.

15 июня Институт космических исследований РАН сообщил, что самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце, масса вещества, если будет выброшена, направится в сторону Земли и может привести к магнитным бурям.

Ранее астрономы запечатлели гигантское солнечное извержение.