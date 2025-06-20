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Ученые раскрыли тайны подземной жизни Австралии

CSIRO: подземная жизнь Австралии оказалась под угрозой
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CSIRO

Учкные из CSIRO провели масштабное исследование подземных обитателей в северной части Австралии и впервые подробно изучили стригофауну — уникальных животных, приспособленных к жизни в темных и бедных питательными веществами грунтовых водах. Об этом сообщает Национальное научное агентство Австралии (CSIRO).

Подземные жители, среди которых преобладают мелкие ракообразные, особенно креветки рода Parisia, обитают в карстовых пустотах, где особые бактерии поддерживают пищевую цепочку, добывая энергию из химических реакций с минералами. Такой механизм компенсирует отсутствие света и растительной жизни в глубинах грунтовых вод.

Исследователи взяли пробы из более 50 скважин, применяя методы анализа экологической ДНК и видеонаблюдения, чтобы выявить биологическое разнообразие и распространение стригофауны. Они выяснили, что качество и количество воды, а также особенности геологии влияют на виды и численность обитателей.

Однако подземные экосистемы оказались очень уязвимы к деятельности человека. Изменение уровня грунтовых вод, загрязнение и внесение химикатов могут нарушить баланс и привести к снижению биоразнообразия, что повлияет на качество водных ресурсов региона.

«Стригофауна — невидимые, но важные участники подземных экосистем, которые обеспечивают чистоту и здоровье грунтовых вод», — подчеркнул старший научный сотрудник CSIRO доктор Пол МакИнерни.

Ученые призывают к дальнейшему изучению этих сообществ, чтобы защитить уникальные подземные экосистемы и гарантировать устойчивое использование водных ресурсов Северной Австралии.

Ранее ученых встревожило массовое сокращение численности водорослей в Атлантическом океане.

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