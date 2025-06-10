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Ученых встревожило массовое сокращение численности водорослей в Атлантическом океане

PLOS One: численность фитопланктона в Северной Атлантике сокращается на 2% в год
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SergeyNikolaevich/Shutterstock/FOTODOM

В Северной Атлантике за последние 60 лет численность микроскопических водорослей, играющих ключевую роль в морской экосистеме, снизилась примерно на 2% в год. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Далхаузи. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Речь идет о диатомовых водорослях и динофлагеллятах — они находятся у самого основания пищевой цепочки океана. Эти организмы не только кормят рыбу, но и помогают бороться с изменением климата: поглощают углекислый газ из атмосферы и «утаскивают» его на дно океана.

Ученые проанализировали данные 60 лет наблюдений за планктоном и выяснили, что общая численность этих водорослей стабильно сокращается. Особенно заметно это в открытых водах Северной Атлантики. Исключение составляют лишь прибрежные районы у Европы и Северной Америки.

Кроме того, исследователи обнаружили неожиданный тренд: доля диатомовых водорослей по отношению к динофлагеллятам с 1960 по 2017 год росла примерно на 1–2% в год. Это противоречит прежним прогнозам, согласно которым динофлагелляты должны были становиться более многочисленными из-за потепления океана.

Авторы предупреждают, что если численность фитопланктона и дальше будет снижаться, океан станет хуже справляться с избыточным углекислым газом, что может усилить глобальное потепление.

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