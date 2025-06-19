Назван самый эффективный тип питания для похудения

Интервальное голодание помогает худеть эффективнее, чем традиционные диеты. Особенно хорошо для снижения веса подходит режим чередования дней полного отказа от пищи и свободного питания — так называемый alternate day fasting. Это показало исследование, опубликованное в журнале The BMJ.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа почти сотни клинических исследований. В них приняли участие более шести тысяч взрослых, большинство из которых страдали от лишнего веса или хронических заболеваний. Все изученные подходы — от классического снижения калорий до различных форм голодания — приводили к снижению массы тела. Однако alternate day fasting продемонстрировал лучшие результаты по сравнению с другими стратегиями, включая обычные диеты и другие варианты интервального питания.

Тем не менее, ученые предупредили, что среднее снижение веса на такой диете у испытуемых составило около 1-1,5 килограмма — этого недостаточно, чтобы говорить о клинически значимом эффекте. Также ни один из режимов питания не продемонстрировал способности улучшать показатели сахара в крови или уровня «хорошего» холестерина.

Исследователи подчеркивают: полученные данные не являются рекомендацией срочно переходить на голодание через день. Результаты свидетельствуют о том, что подобный режим может использоваться как один из инструментов эффективного похудения. Однако подбирать подходящую стратегию и придерживаться ее лучше всего под наблюдением врача.

Ранее врач рассказал, почему холестерин «подскакивает» на правильном питании.