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Врач рассказал, почему холестерин «подскакивает» на правильном питании

Vanitatis: низкоуглеводная диета может вызвать повышение уровня холестерина
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Shutterstock

Повышенный уровень холестерина в крови может встречаться даже у людей, ведущих здоровый образ жизни. Причинами могут служить стресс, соблюдение низкоуглеводной диеты и интервального голодания. Об этом кардиолог Хосе Абельян рассказал в интервью изданию Vanitatis.

По словам врача, с неожиданно высоким уровнем «плохого» холестерина ЛПНП могут столкнуться пациенты без лишнего веса, с нормальным питанием и регулярной физической активностью. Такая ситуация не всегда является поводом для тревоги и может объясняться рядом физиологических причин.

Одной из них является переход на низкоуглеводную диету. Когда организм начинает использовать жиры в качестве основного источника энергии, активизируются переносчики жиров, которые также мобилизуют холестерин, вызывая временное повышение его уровня.

Доктор добавил, что похожий эффект может наблюдаться при прерывистом голодании, в фазе активного похудения или дефицита калорий, когда жировые запасы активно расходуются. Также холестерин может повышаться у людей, находящихся в состоянии хронического стресса — из-за воздействия гормонов и нарушений в липидном обмене.

При этом, подчеркивает Абельян, ни одна из этих ситуаций не означает автоматического повышения рисков для сердечно-сосудистой системы. Доктор напомнил, что анализы крови нужно интерпретировать с учетом контекста, а не по одному показателю.

Ранее ученые подтвердили, что контроль «плохого» холестерина снижает риск болезни Альцгеймера.

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