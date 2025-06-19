Болезнь Паркинсона предложили выявлять по составу ушной серы

AChemrep: изменения в составе ушной серы могут говорить о болезни Паркинсона

Специалисты из Чжэцзянского университета разработали систему раннего скрининга болезни Паркинсона (БП) по анализу запаха ушной серы. Результаты исследования опубликованы в журнале Analytical Chemistry (AChemrep).

Ранее ученые выяснили, что у людей с болезнью Паркинсона меняется состав кожного сала — в том числе его запах, связанный с выбросом летучих органических соединений (ЛОС). Однако кожное сало на поверхности кожи подвержено воздействию окружающей среды — влаги, загрязнителей и ультрафиолета — что снижает точность анализа. Ушная сера, напротив, формируется глубже и состоит из того же кожного сала, но лучше защищена от внешних факторов.

Исследователи взяли образцы ушной серы у 209 человек, среди которых у 108 была диагностирована болезнь Паркинсона. С помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии они проанализировали состав серы и выявили отличия в составе четырех ЛОС у больных. Результаты показали, что биомаркерами болезни могут служить этилбензол, 4-этилтолуол, пентанал и 2-пентадецил-1,3-диоксолан.

Затем ученые обучили искусственный интеллект распознавать характерный профиль ЛОС в ушной сере. Созданный алгоритм смог отличать образцы ушной серы у здоровых людей и добровольцев с болезнью Паркинсона с точностью 94%.

По словам авторов, этот метод может стать недорогим, неинвазивным и удобным инструментом для массового скрининга и ранней диагностики. Однако прежде чем технология получит широкое распространение, ее предстоит протестировать в разных странах, на разных стадиях заболевания и среди пациентов с различным этническим происхождением.

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