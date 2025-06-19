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Назван неожиданный помощник в борьбе с деменцией

SciAdv: белок вызывающей язву бактерии может защищать мозг от деменции
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Depositphotos

Белок бактерии Helicobacter pylori, вызывающей язву желудка, способен предотвращать развитие деменции — он блокирует накопление токсичных белков в мозге. К такому выводу пришли ученые из Орхусского университета (Дания). Результаты опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Считается, что болезнь Альцгеймера развивается из-за накопления в мозге бета-амилоида и тау-белка. Эти два протеина образуют бляшки и клубки, нарушающие работу нейронов. Современные лекарства, направленные на удаление амилоидных отложений, эффективны только на ранних стадиях и не затрагивают тау-белок. Более того, они могут оказывать серьезные побочные эффекты, такие как отек мозга.

Датские ученые предложили альтернативный подход: вместо разрушения уже сформированных бляшек — предотвращение их образования. Исследователи обнаружили, что белковый фрагмент CagAN, производимый H. pylori, способен подавлять агрегацию как бета-амилоида, так и тау-белка.

Эксперименты показали, что даже в минимальных концентрациях CagAN полностью блокировал образование токсичных структур. Дополнительный анализ с помощью ядерного магнитного резонанса подтвердил: белок вмешивается в ранние этапы агрегации и не дает молекулам «слипаться» в опасные скопления.

Также выяснилось, что CagAN способен останавливать агрегацию и других амилоидных белков — например, IAPP, связанного с диабетом второго типа, и альфа-синуклеина, играющего роль в развитии болезни Паркинсона. Это открывает путь к созданию новых универсальных препаратов против различных нейродегенеративных и системных заболеваний.

Авторы подчеркивают: хотя H. pylori долгое время считалась исключительно патогенной бактерией, ее свойства могут быть использованы в терапии заболеваний, не связанных с желудком.

Ранее ученые выяснили, что недостаток бактерий в кишечнике приводит к слабоумию.

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