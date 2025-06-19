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Ученых встревожила сверхбыстрая эволюция урагана у побережья Мексики

AP: ураган Эрик быстро перерастает в опасный шторм
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NASA

Ураган «Эрик», сформировавшийся у южного тихоокеанского побережья Мексики, всего за 18 часов усилился на 80 км/ч и продолжает набирать силу. По мнению метеорологов, столь быстрое усиление — признак нового климатического тренда, который делает прогнозирование штормов все более сложным. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Специалисты отмечают, что в 2024 году зафиксировано 34 случая быстрой интенсификации — это почти вдвое выше среднего. Быстрая интенсификация — это рост скорости ветра в урагане как минимум на 55 км/ч за 24 часа. Именно это произошло с «Эриком», который развивается в условиях, близких к идеальным: очень теплая поверхность воды, высокая влажность атмосферы и отсутствие сухих воздушных масс.

Хотя «Эрик» еще не достиг максимальных категорий, его сравнивают с разрушительным ураганом «Отис», который в октябре 2023 года внезапно обрушился на Акапулько как ураган 5 категории. Тем не менее, эксперты подчеркивают, что «Эрик» — не «Отис»: ураган сформировался раньше сезона, и, хотя температура поверхности воды высока, глубинные воды, с которыми он взаимодействует, прохладнее, а значит, не столь эффективно подпитывают его мощь.

Тем не менее, ураган может стать самым сильным, обрушившимся на этот регион Мексики в начале сезона. Ученые подчеркивают, что частота таких явлений растет и может быть связана с глобальным потеплением. По словам климатолога Керри Эмануэля, хотя «Эрик» сам по себе не является исключительным, его поведение укладывается в тенденцию увеличения числа быстро усиливающихся и более влажных ураганов, связанных с деятельностью человека.

Ураган «Эрик» стал уже пятым штормом в восточной части Тихого океана всего за месяц после начала сезона — это выше обычного. Сейчас он движется в сторону берега, и по прогнозам, достигнет суши с еще большей силой.

Ранее ученые научились предсказывать наиболее опасные извержения вулканов.

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