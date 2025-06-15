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Врач предупредил об опасности диеты по группе крови

Врач Трахтман: диета по группе крови может грозить дефицитом железа и клетчатки
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Строгое соблюдение диеты по группе крови грозит дисбалансом питательных веществ – у обладателей I группы может возникнуть дефицит клетчатки, а у людей со II группой – железа. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман.

Эксперт отметил, что польза диеты по группе крови не имеет научного обоснования. Более того, делая выбор в пользу несбалансированного рациона и игнорируя индивидуальные потребности организма (например, при анемии, диабете, пищевой непереносимости), человек может серьезно навредить здоровью.

«Главный риск, который несет диета по группе крови — дисбаланс питательных веществ. Например, обладателям I группы крови (условно «охотникам») предлагают есть много мяса, что может привести к избытку животного белка и дефициту клетчатки. А людям со II группой (так называемым «земледельцам») рекомендуют почти веганский рацион, что чревато нехваткой железа и B12», – рассказал «Газете.Ru» врач.

Эксперт напомнил, что доказательная медицина не поддерживает ограничения в определенных продуктах питания без показаний, таких как аллергия. В остальных случаях обладателям всех групп крови рекомендуется придерживаться общих принципов правильного питания.

«Белки, жиры, углеводы, витамины и минералы должны поступать в соответствии с физиологическими нормами. Ориентироваться можно, например, на рекомендации Всемирной организации здравоохранения», – уточнил эксперт.

По словам врача, не менее важно обогащать рацион свежими сезонными овощами и фруктами, цельными злаками, полезными жирами. Также необходимо соблюдать график приемов пищи – регулярное питание помогает избежать переедания и способствует нормальной работе ЖКТ.

Ранее была раскрыта группа крови, связанная с наибольшим риском развития рака груди.

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