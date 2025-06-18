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Ученые раскрыли причину провалов ранних миграций человека из Африки

Nature: люди покинули Африку за счет приспособления к разным средам
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Institute for Basic Science

Международная команда ученых из Великобритании, США, Германии, ЮАР и других стран раскрыла секрет успешного расселения человечества за пределы Африки. Оказалось, что ключевую роль в этом процессе сыграла способность наших предков осваивать разные среды обитания. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Анализ археологических данных за последние 120 тысяч лет показал, что около 70-50 тыс. лет назад люди начали активно осваивать различные экологические ниши — от тропических лесов до засушливых пустынь. Эта экологическая гибкость стала решающим преимуществом по сравнению с предыдущими миграционными волнами.

«Ранние попытки расселения зависели от «зеленых коридоров» — периодов повышенной влажности в Сахаро-Аравийском регионе. Но последняя успешная миграция произошла в менее благоприятных условиях, что свидетельствует о новой адаптивной стратегии», — объяснила профессор Андреа Маника из Кембриджского университета.

Ученые предполагают, что расширение экологической ниши стало возможным благодаря развитию социальных связей и культурному обмену. В отличие от технологических объяснений, эта теория подчеркивает важность коллективного опыта в освоении новых территорий.

Ранее исследователи выяснили, где остановились древние люди после ухода из Африки.

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