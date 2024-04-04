Ученые выяснили, где обитали первые люди после ухода из Африки

Международная группа ученых из Италии, Германии и Австралии нашла центр обитания первых людей после их ухода из Африки 70 тыс. лет назад. Оказалось, что Homo sapiens до прихода в Евразию около 25 тыс. лет жили на Персидском плато. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Ископаемые свидетельства ранних миграций человека показывают, что представители нашего вида покинули Африку по крайней мере еще 210 тыс. лет назад, в то время как генетические данные показывают, что большая волна миграции около 70 тыс. лет была наиболее успешной.

Но между 60 тыс. и 45 тыс. лет назад в Евразии люди почти не встречались, о чем свидетельствует малое количество их ископаемых останков в данном периоде.

Используя климатические модели и генетические данные, команда обнаружила, что Персидское плато было наиболее подходящим местом для проживания человека в это время.

Персидское плато включает в себя большую часть современного Ирана, а также Персидский залив и Месопотамию. Команда предполагает, что предки всех современных неафриканцев жили там между 70 тыс. и 45 тыс. лет назад.

Ранее исследователи изучили информацию из палеолитических геномов Евразии и сопоставили эти данные с археологическими свидетельствами изменений в технологии каменных орудий. Исходя из этого, они обнаружили, что современные люди, вероятно, концентрировались в популяционном центре, который служил базой для многочисленных миграций по всей Евразии.

На Персидском плато также находятся известные места окаменелостей неандертальцев, даты которых совпадают с присутствием Homo sapiens. Однако два вида могли намеренно избегать контактов друг с другом, отметили ученые.

Команда считает, что поселившиеся на Персидском плато охотники-собиратели, скорее всего, обменивались важной информацией и перенимали друг у друга различные новшества в культуре и технологиях, включая наскальные рисунки и метательное оружие.

Ранее ученые нашли связь между малоизученным денисовским человеком и китайским «человеком-драконом».