Открытие ученых перевернуло представления о приходе человека в Северную Америку

SciAdv: люди появились в Северной Америке на 10 тыс. лет раньше прежних оценок

Американские ученые из Университета Аризоны нашли древнейшие в истории следы человека на территории Северной Америки в национальном парке Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Анализ показал, что их возраст насчитывает до 23 тыс. лет. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

«Мы использовали три независимых метода датировки, включая анализ древней грязи, в которой сохранились следы. Все результаты удивительно согласуются между собой», — уточнил ведущий автор проекта, профессор Вэнс Холлидей.

Особенность находки в том, что кроме следов пока не обнаружено никаких других артефактов.

Открытие отодвигает сроки появления людей в Северной Америке на 10 тыс. лет раньше знаменитой «культуры Кловис», долгое время считавшейся древнейшей.

Результаты исследования вызвали оживленные дискуссии в научном сообществе. Некоторые эксперты по-прежнему скептически относятся к столь ранним датам, но накопленные доказательства становятся все более убедительными.

Ученые надеются найти новые свидетельства, которые помогут раскрыть тайну древней миграции в Новый Свет.

Ранее исследователи нашли следы неизвестной древней популяции в колумбийских горах.