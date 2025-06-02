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Наука
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В колумбийских горах нашли следы неизвестной древней цивилизации

SciAdv: в Колумбии обнаружены кости людей, живших там 6000 лет назад
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Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых из Германии, Колумбии, Нидерландов и других стран нашла на колумбийском плато Альтиплано следы неизвестной цивилизации, существовавшей 6000 лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда изучила ДНК 21 древнего скелета. Анализ показал, что в далеком прошлом здесь обитали охотники-собиратели. Но 2000 лет назад население региона полностью обновилось.

«Это необычный случай полного исчезновения первоначальной популяции без генетического наследия», — отметил генетик Андреа Касас-Варгас из Национального университета Колумбии.

Особый интерес представляет культурный сдвиг — от примитивных охотников-собирателей к более развитому обществу, освоившему гончарное дело и земледелие. Эти люди оставались в регионе до прихода европейцев в XVI веке.

Исследование также подтвердило сложную картину миграций в Южной Америке, где обнаруживаются неожиданные генетические связи, вплоть до австралийских аборигенов.

Ученые продолжают исследования, чтобы выяснить причины исчезновения древней популяции и детали миграционных процессов в этом ключевом регионе, служившем мостом между Северной и Южной Америкой.

Ранее в Гватемале нашли неизвестный город древних майя возрастом 3000 лет.

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