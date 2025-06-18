Геологи нашли «призрачный» плюм, меняющий форму Земли

Международная группа ученых из Саудовской Аравии, Швейцарии, Индии, Китая и других стран впервые зафиксировала необычный мантийный плюм, который не проявляет привычной вулканической активности на поверхности. Исследование опубликовано в научном журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Типичные мантийные плюмы обычно вызывают извержения вулканов, но «шлейф Дани» (названный в честь региона исследования) ведет себя иначе. Сейсмические данные показали замедление волн в этом районе, что указывает на наличие горячего участка породы на глубине. Дополнительные измерения подтвердили аномалии на границах 410 и 660 километров.

Обнаруженная аномалия имеет диаметр 200-300 км и температуру на 100-300°C выше окружающей мантии. Также выяснилось, что шлейф влияет на движение континентов не менее 40 млн лет.

Открытие «призрачного» плюма заставляет пересмотреть модели теплового обмена между ядром и мантией. Это может объяснить современные тектонические процессы в регионе, включая поднятие земной коры в Омане.

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