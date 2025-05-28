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Ученые узнали, почему Африка разрывается на части

GRL: гигантский мантийный плюм разрушает африканский континент
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Borja Suarez/Reuters

Международная группа ученых из Шотландии, Китая и Канады раскрыла причину, по которой Африка постепенно разрывается надвое. Ей оказался огромный мантийный плюм, создающий крупнейший в мире континентальный разлом — Восточно-Африканская рифтовая система (EARS). Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Команда проанализировала газы геотермального поля Мингай в Кении. Химическая сигнатура этих веществ указывает на их глубинное происхождение — из пограничного слоя между мантией и ядром Земли (2900 км в глубину).

«Мы обнаружили изотопы неона, идентичные тем, что найдены на Гавайях, где также есть глубинный плюм», — пояснил ведущий автор исследования Бийинг Чен.

Плюм разрушает континент следующим образом. Горячая порода поднимается из недр Земли, сталкивается с литосферой и растекается в стороны. Этот процесс создает напряжение в земной коре, вызывает вулканическую активность и формирует сеть разломов длиной 3500 км.

Разлом тянется от Красного моря до Мозамбика и продолжает расширяться последние 35 миллионов лет.

«Это не мгновенный процесс, но он кардинально изменит облик нашей планеты через миллионы лет», — отмечают исследователи.

Ранее ученые выяснили, что на Земле формируется новый континент.

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