На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Яд амазонского скорпиона станет основой нового препарата от рака груди

SPRF: токсин амазонского скорпиона убивает раковые клетки молочной железы
close
CeePix/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили в яде амазонского скорпиона Brotheas amazonicus молекулу, обладающую противоопухолевой активностью в отношении клеток рака груди. Об этом сообщает São Paulo Research Foundation (SPRF).

Как рассказала координатор проекта, профессор Элиане Кандиани Арантес, идентифицированный пептид оказывает действие, сравнимое с широко применяемым химиопрепаратом паклитакселом. Молекула вызывает гибель раковых клеток, преимущественно за счет некроза — механизма, аналогичного воздействию соединений из яда других видов скорпионов.

Учёные ранее уже разработали биоклеящий материал — фибриновый герметик, сочетающий серинпротеиназу из змеиного яда и фибриноген из крови домашних животных. Герметик применяется для заживления костных и нервных повреждений и в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний.

В продолжение работы команда клонировала новый фермент — серинпротеазу colinein-1 — и изучает возможность его получения с помощью гетерологичной экспрессии в дрожжах Pichia pastoris. По тому же принципу планируется экспрессировать сосудистый фактор роста CdtVEGF из гремучей змеи Crotalus durissus terrificus, чтобы улучшить эффективность герметика и расширить его промышленное производство.

Кроме того, исследователи выявили в яде скорпионов две нейротоксические молекулы с подавляющим иммунитет действием, а также пептид BamazScplp1 из Brotheas amazonicus, обладающий противоопухолевым потенциалом.

«Теперь наша цель — получить эти соединения с помощью экспрессии в микробных системах и оценить их применение в биомедицине», — подчеркнула Арантес.

Ранее была создана вакцина против самого смертоносного рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами