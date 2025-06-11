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Создана вакцина против самого смертоносного рака

CWRU: создана вакцина против рака поджелудочной железы
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Университета Кейс Вестерн Резерв и Кливлендской клиники разрабатывают новую вакцину, которая сможет полностью избавить организм от рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Case Western Reserve University (CWRU).

Рак поджелудочной железы остается одним из самых агрессивных и смертоносных видов онкологических заболеваний: только 13% пациентов живут дольше пяти лет после постановки диагноза. Он почти не проявляет себя до поздних стадий, когда опухоль уже дала метастазы. Операции, химиотерапия и облучение могут лишь немного продлить жизнь, но крайне редко приводят к полному излечению.

Ученые разработали вакцину, которая «обучает» иммунную систему распознавать и атаковать опухолевые клетки, используя специально созданные антигены — сигналы, позволяющие отличать вредные клетки от здоровых. Такие антигены были синтезированы на основе часто встречающихся мутаций в раковых клетках. В результате вакцина стимулирует мощный ответ Т-клеток, борющихся с опухолью.

В доклинических испытаниях у половины подопытных животных с аденокарциномой поджелудочной железы — наиболее распространенной формой болезни — через несколько месяцев не осталось следов рака. Это удивительный результат, по словам профессора биомедицинской инженерии Чжэн-Жун Лу, которая более двух десятилетий работает с липидными наночастицами — безопасными носителями для лекарств и вакцин.

В отличие от индивидуализированного подхода в медицине, данная вакцина ориентирована на широкий круг пациентов с раком поджелудочной железы. Ее планируется вводить в три этапа, а также комбинировать с ингибиторами контрольных точек — препаратами, усиливающими иммунный ответ, блокируя защитные механизмы опухоли.

Исследователи надеются, что в будущем такая вакцина может быть использована не только для лечения, но и для профилактики заболевания у людей с наследственной предрасположенностью.

Ранее был найден неожиданный способ остановить распространение раковых опухолей.

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