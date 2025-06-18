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Ученые назвали новый вид древних монстрозавров в честь гоблина из «Хоббита»

RSOS: на западе США нашли неизвестную бронированную ящерицу эпохи мезозоя
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Cullen Townsend

Американские палеонтологи из Университета штата Юта описали новый вид древней ящерицы — Bolg amondol, обнаруженный в Национальном памятнике Гранд-Стэркейс-Эскаланте в Юте. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Образец обнаружили еще в 2005 году, но его важность оценили лишь сейчас. Специалисты изучили фрагменты черепа, позвонков и брони, что позволило отнести ящерицу к группе монстрозавров — крупных хищных рептилий мезозоя.

Ученые дали открытому существо имя в честь Болга — вождя гоблинов из знаменитого фэнтези-романа «Хоббит» Дж. Р. Р. Толкина. Видовой эпитет «амондол» был также взят из придуманного Толкином языка эльфов синдарина и буквально обозначает «голова-холм», отсылая к характерной броне на черепе рептилии.

Взрослые особи Bolg amondol достигали метра в длину, обладали острыми зубами и костными пластинами-остеодермами, напоминая современных ядозубов. Они жили 76 млн лет назад. Также выяснилось, что ближайший родственник монстрозавров из Юты обитал в пустыне Гоби, что указывает на миграции животных между древними континентами.

Ранее ученые выяснили, что рептилии жили большими колониями еще 250 млн лет назад.

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