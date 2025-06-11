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Подземные городки возрастом 250 млн лет раскрыли секрет первых социальных рептилий

3P: рептилии начали жить колониями за 20 млн лет до первых млекопитающих
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Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (2025). DOI: 10.1016/j.palaeo.2025.112978/phys.org

Международная группа палеонтологов из ЮАР, Бразилии и Австралии обнаружила древнейшую колонию социальных рептилий возрастом более 250 млн лет. Оказалось, что коллективный образ жизни возник на 20 млн лет раньше появления первых млекопитающих. Исследование опубликовано в научном журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (3P).

В скальных породах центрального Кару (ЮАР) специалисты нашли сложную систему нор с прекрасно сохранившимися скелетами разновозрастных особей. Взрослая рептилия лежала свернувшись на дне подземной камеры, а поверх нее — кости молодых особей. Особый интерес вызвали характерные царапины на стенках нор, идеально совпадающие с размерами передних конечностей проколофонов.

Эти полуметровые рептилии с рогатыми черепами и острыми зубами обладали уникальными адаптациями для подземной жизни. Их мощные передние конечности позволяли рыть туннели глубиной до метра, а способность впадать в спячку помогала переживать неблагоприятные периоды. Основу их рациона составляли растения, хотя ученые не исключают, что они могли питаться и пресноводными ракообразными.

Открытие особенно ценно тем, что эти рептилии жили всего через несколько миллионов лет после Великого пермского вымирания — самого масштабного катаклизма в истории Земли. Их колониальный образ жизни, по-видимому, стал ключевым фактором выживания в условиях резких климатических изменений.

«Эти рептилии создавали целые подземные городки, повторно используя старые норы и выкапывая новые. Их стратегия выживания поразительно напоминает поведение современных пустынных черепах, хотя эти виды не являются родственниками», — отметили авторы исследования.

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