На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа оптимальная частота смены постельного белья

Vanitatis: постельное белье оптимальное менять один раз в неделю
close
Shutterstock

Смена постельного белья не реже одного раза в неделю помогает избежать кожных проблем и заболеваний дыхательной системы. Об этом заявил испанский фармацевт Альваро Фернандес. Слова эксперта приводит издание Vanitatis.

По словам специалиста, на простынях и наволочках естественным образом скапливаются омертвевшие клетки кожи, пот, остатки косметики и слюна. Кроме того, на ткани остаются волосы, которые также могут быть источником загрязнения, что создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков.

Фернандес отметил, что сон в грязной постели может привести к раздражению кожи, появлению акне, зуду в глазах и носу, аллергическим реакциям и даже к затрудненному дыханию. Чтобы снизить риски, эксперт посоветовал менять постельное белье раз в неделю. Специалист добавил, что особенно важно чаще менять простыни, пододеяльники и наволочки людям, которые сильно потеют, спят без одежды или живут с домашними животными.

Эксперт подчеркнул, что проветривание спальни полезно для здоровья, однако оно не заменяет регулярной стирки. Соблюдение гигиены текстиля не только повышает комфорт сна, но и помогает предотвратить респираторные и дерматологические заболевания.

Ранее было названо устройство, которое в четыре раза грязнее телефона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами