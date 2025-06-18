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Названо устройство, которое в четыре раза грязнее телефона

MSup: на ключах от машины содержится больше бактрий, чем на телефонах
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Алина Джусь/«Газета.Ru»

На автомобильных ключах содержится в четыре раза больше бактерий, чем на поверхности мобильных телефонов и клавиатур. К такому выводу пришли эксперты британской финансовой компании Money Supermarket совместно с микробиологами из Солфордского университета. Результаты исследования опубликованы на сайте организации (MSup).

В рамках исследования ученые опросили около двух тысяч автомобилистов Великобритании о их привычках по уходу за автомобилями и аксессуарами, такими как ключи. Дополнительно с поверхности каждого устройства были взяты образцы для лабораторного анализа. Для сравнения использовались мазки с экранов телефонов, клавиатур и даже сидений унитаза — традиционно считающихся одними из самых загрязненных предметов в быту.

На экране телефона в среднем обнаруживали 66 бактерий, на клавиатуре — 68. Однако на автомобильных ключах микроорганизмов оказалось в среднем почти в четыре раза больше — 241 вид.

Чаще всего на поверхности ключей выявлялся эпидермальный стафилококк (S. epidermidis) — бактерия, обитающая на коже человека. В обычных условиях S. epidermidis неопасен, но эта бактерия может вызывать тяжелые инфекции у пациентов в больницах, особенно после операций. Ситуацию усугубляет то, что микроорганизм становится все более устойчивым к антибиотикам.

Кроме того, на одном из образцов были найдены бактерии, типичные для кишечной флоры — что указывает на возможное нарушение гигиены.

Авторы исследования советуют регулярно протирать ключи мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе. При этом не рекомендуется использовать агрессивные очищающие средства — они могут повредить металл и вызвать коррозию. Также следует избегать полного погружения ключей в воду, особенно если в них есть электронные компоненты, поскольку это может привести к их поломке.

Ранее была названа главная опасность бактерии Helicobacter pylori.

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