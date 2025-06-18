Ученые узнали секрет доминирования птерозавров в небе древней Земли

Международная группа ученых из Германии, Китая, США и других стран выяснила, что первые птерозавры смогли взмыть в небо благодаря теплому и влажному климату позднего триаса около 230 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Птерозавры изначально обитали лишь в узкой экваториальной зоне с высокой влажностью — на территориях современных Италии, Австрии и юго-запада США. Их ближайшие наземные родственники, лагерпетиды, были более выносливыми и расселились по всей Пангее, но не обладали способностью к полету.

Перелом наступил, когда глобальное потепление в конце триаса расширило зону тропического климата. Это позволило птерозаврам вырваться из экваториальных лесов и заселить даже высокие широты — например, районы нынешней Гренландии. Их крылья, изначально приспособленные для жизни в кронах деревьев, стали ключом к мировому господству.

«Птерозавры — одни из самых харизматичных существ мезозоя, но их ранняя история оставалась белым пятном. Теперь мы видим, что их взлет был буквально обусловлен климатом: когда мир стал теплее и влажнее, они получили билет на завоевание всей планеты», — отметил соавтор исследования, доктор Давиде Фоффа из Бирмингемского университета (Великобритания).

Ученые отмечают, что этот пример показывает, как экологические изменения могут стать катализатором эволюционных прорывов.

Ранее ученые раскрыли секреты полета древних птерозавров.