Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как древние птерозавры правили небом

eLife: раскрыты секреты полета древних птерозавров
close
Gabriel Ugueto

Международная команда ученых из Эдинбургского университета и Китайского университета Гонконга обнаружила, что уникальные особенности, которыми обладали хвосты птерозавров, могли существенно улучшить их способности к полету. Хвостовые мембраны птерозавров, оснащенные специальными «вентилями», выполняли функцию стабилизаторов, позволяя этим древним рептилиям парить в небесах. Работа опубликована в журнале eLife.

Птерозавры, появившиеся около 230 миллионов лет назад, стали первыми позвоночными, способными к полету. В эпоху мезозоя они безраздельно господствовали в воздухе, опережая птиц, которые появились только около 130 миллионов лет спустя. Некоторые из этих удивительных существ, такие как гигантский птерозавр кецалькоатль, достигали размеров, сравнимых с современными военными самолетами.

В новом исследовании ученые использовали передовую технологию лазерной флуоресценции , которая позволяет выявлять невидимые человеческому глазу ткани, сохранившиеся в окаменелостях. С помощью этой методики палеонтологи изучили коллекции музеев, включая Лондонский музей естественной истории и Национальный музей Шотландии.

В результате на фотографиях удалось обнаружить мембраны на хвостах птерозавров из рода Rhamphorhynchus, обитавших 150 миллионов лет назад в Центральной Европе. Эти мембраны содержали сложную сеть перекрещивающихся структур, напоминающих каркас крыла самолета. Такой «вентиль» позволял хвосту натягиваться, как парус, минимизируя трепетание и улучшая устойчивость в полете.

Особый интерес у ученых вызвала эволюция формы этого хвостового «вентиля». У молодых особей он был каплевидным, в подростковом возрасте принимал форму воздушного змея, а у взрослых становился сердцевидным. Со временем хвосты птерозавров стали короче и играли все меньшую роль в полете, пока не исчезли совсем. Однако изучение их функций помогает глубже понять эволюцию полета и адаптацию этих удивительных существ.

По мнению ученых, их работа не только проливает свет на жизнь птерозавров, но и может стать новым шагом в создании технологий будущего, таких как улучшенные конструкции самолетов, дронов и даже палаток.

Ранее в Великобритании показали загадочные следы динозавров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами