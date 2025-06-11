Названа главная опасность бактерии Helicobacter pylori

Helicobacter pylori — это бактерия, которая может привести к развитию рака желудка, но такой сценарий возможен у одного человека из ста, — рассказала «Газете.Ru» доцент, врач гастроэнтеролог, гепатолог, врач ультразвуковой диагностики Инга Колесник.

Бактерия колонизирует клетки слизистой желудка. Заражение, чаще всего, происходит в детстве и протекает бессимптомно.

«В норме этой бактерии не должно быть в нашем организме. Как минимум у одного из ста инфицированных она приведет к развитию рака желудка. Кроме того, бактерия может привести к атрофии и метаплазии слизистой желудка, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечным кровотечениям, анемии, тромбоцитопении, диспепсии», — рассказала врач.

Самыми информативными методами диагностики инфекции Helicobacter pylori в настоящее время признаны 13С-уреазный дыхательный тест и определение антигена бактерии в стуле методом моноклональных антител.

«Перед проведением исследований необходима подготовка: за 4 недели не принимать антибиотики, препараты висмута (де-нол и его аналоги), за 2 недели ингибиторы протонной помпы (омепразол, пантопразол, рабепразол, эзомепразол, ланзопразол). Никакие другие препараты на информативность исследований не влияют. Лечение необходимо всем, у кого Helicobacter pylori выявлена. Даже если нет осложнений и никаких симптомов. Срочность проведения лечения определяется индивидуально с учетом состояния организма», — добавила врач.

Эффективное и своевременное лечение инфекции, вызванной Helicobacter pylori, является безопасным и надежным методом профилактики рака желудка.

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