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Небывалый метеоритный шторм может смести земные спутники в 2032 году, считают ученые

arXiv: столкновение астероида YR4 с Луной обрушит на Землю 10 млн тонн обломков
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MIDAS

Канадские ученые из Университета Западного Онтарио предупредили о риске небывалого метеоритного потока, который может обрушиться на Землю при столкновении астероида 2024 YR4 с Луной. Это событие с вероятностью 4% произойдет в 2032 году. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Как показало моделирование, если 2024 YR4 все-таки врежется в спутник нашей планеты, удар создаст взрыв мощностью 6,5 тонн в тротиловом эквиваленте и оставит кратер диаметром 1 км. Образовавшаяся энергия выбросит в космос 100 млн тонн обломков, 10% из которых могут достичь околоземного пространства.

При этом поток частиц размером более 0,1 мм превысит фоновый уровень в 10-1000 раз, обрушив на орбитальные аппараты сотни микроударов. Особую опасность представляет возможное повреждение солнечных панелей и оптических систем космической техники.

Хотя текущая вероятность столкновения невелика, ситуация прояснится после сближения астероида с Землей в 2028 году. Новые данные помогут точнее спрогнозировать траекторию и потенциальные последствия.

Ранее астрономы повысили шанс столкновения астероида 2024 YR4 с Луной.

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