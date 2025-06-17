В Центре Гамалеи открыли цех для создания мРНК-вакцины против рака

В Центре Гамалеи открыли цех для производства российской мРНК-вакцины от рака, рассказал «Газете.Ru» в преддверии ПМЭФ-2025 директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

«В конце ноября прошлого года правительство из резервного фонда нам выделило 599 млн рублей, и к сегодняшнему дню построен и оснащен новый цех с 41 единицей оборудования. Это цех по стандарту GMP, там все новое, красивое, блестящее и функционирующее. Скоро начнем там работать», — отметил Гинцбург.

После анализа с помощью искусственного интеллекта и программы Института программирования в этом цехе будут синтезировать мРНК по чертежу, созданному специальным ПО по геному пациента.

В планах создать еще один цех, где будут производиться отечественные компоненты по фиксированным ценам, необходимые для создания мРНК.

«Сначала на производство вакцины будут потрачены деньги, которые государство выделило на научные исследовательские работы, а в дальнейшем она должна подешеветь за счет российских компонентов. Ведь сейчас для синтеза этой вакцины используются многие компоненты, привезенные из очень дружественной страны по очень недружественным ценам. И сейчас идея построить еще один цех, где будут производиться отечественные по фиксированным ценам компоненты, необходимые для создания мРНК, мне кажется, овладевает не только мною, но и Минздравом, и, самое главное, Минпромом», — заключил академик.

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