Время первого вмешательства людей в глобальный климат поразило ученых

Международная группа климатологов из США и Великобритании выяснила, что антропогенное воздействие на стратосферу началось значительно раньше, чем считалось. Первые признаки изменения температурного режима стратосферы из-за человечества появились уже в 1885 году — задолго до появления современных инструментов наблюдения Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые применили комплексный подход, сочетающий исторические данные, климатические модели и современные теории. Они установили, что охлаждение стратосферы — главный индикатор антропогенного влияния — стало заметным всего через 25 лет после начала промышленной революции. Это случилось еще до массового распространения автомобилей, когда основными источниками выбросов были сжигание угля и древесины для отопления и производства.

Исследователи объяснили, что стратосфера представляет особый интерес для климатологов, так как ее температурные перемены менее подвержены естественным колебаниям, чем в нижних слоях атмосферы. Это делает ее своеобразным «климатическим термометром», более точно отражающим долгосрочные тенденции.

Полученные результаты пересматривают временные рамки начала антропогенного влияния на атмосферу и подчеркивают, что изменение климата — это многовековой процесс, а не только проблема последних десятилетий.

Открытие также подтверждает надежность стратосферных показателей для климатического мониторинга и демонстрирует долгосрочный эффект даже «доиндустриальных» выбросов.

Ранее ученые выяснили, что изменение климата утроило количество погодных бедствий за последние 75 лет.