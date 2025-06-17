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Названа опасность длительного приема противозачаточных таблеток

BMJ: длительный прием контрацептивов с дезогестрелом повышает риск опухоли мозга
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SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Длительное применение противозачаточных таблеток, содержащих дезогестрел, может незначительно повышать риск развития доброкачественной опухоли мозга — менингиомы. К такому выводу пришли специалисты Французского агентства по лекарственным средствам (ANSM). Результаты исследования опубликованы в журнале The BMJ.

Ученые проанализировали медицинские данные более 92 тысяч женщин. Они установили, что при непрерывном длительном (более пяти лет) приеме дезогестрела риск развития опухоли составляет один случай на 17 тысяч. При краткосрочном применении вероятность возникновения менингиомы составляет один к 67 тысячам.

Менингиома — это доброкачественное новообразование, которое развивается в тканях паутинной и твердой мозговой оболочек. Эти оболочки являются защитой головного и спинного мозга. Ученые объяснили, что менингиомы, как правило, не являются злокачественными, но могут вызывать неврологические нарушения и нередко требуют хирургического лечения.

Отмечается, что риск исчезает уже через год после прекращения приема препарата. При этом аналогичный контрацептив — левоноргестрел — не продемонстрировал связи с увеличением риска менингиомы при длительном использовании.

Авторы подчеркивают, что длительное применение дезогестрела требует осторожности и регулярного медицинского наблюдения. Ученые также призывают не отказываться от контрацептивов самостоятельно, а принимать решения совместно с лечащим врачом.

Ранее были названы препараты, провоцирующие приступы астмы у женщин.

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