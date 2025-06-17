На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые сделали неожиданное открытие о токсичности лунной пыли

LSSR: лунный реголит оказался безопаснее земной пыли при попадании в легкие
close
uwaterloo.ca

Австралийские ученые из Сиднейского технологического университета опровергли прежние опасения о токсичности лунной пыли. Оказалось, что частицы лунного реголита менее вредны для легких человека, чем обычные загрязнители земной атмосферы. Исследование опубликовано в научном журнале Life Sciences in Space Research (LSSR).

Эксперименты с точными имитаторами лунной пыли показали, что она вызывает лишь временное раздражение дыхательных путей, не приводя к хроническим заболеваниям вроде силикоза.

В отличие от земных загрязнителей, лунная пыль не провоцирует серьезных воспалительных реакций или окислительного стресса в клетках. Основной вред связан исключительно с физическим воздействием острых частиц.

Эти данные объясняют симптомы, которые наблюдались у астронавтов программы «Аполлон» — кашель, чихание и раздражение глаз. При этом долгосрочные последствия для здоровья оказались минимальными. NASA уже использует новые данные при разработке скафандров и систем жизнеобеспечения для будущих миссий.

«Хотя лунная пыль остается раздражителем, она не представляет такой опасности, как земные промышленные загрязнители», — пояснила ведущий исследователь Микаэла Смит.

Ее команда продолжает изучать влияние космических факторов на легкие, включая эффекты микрогравитации.

Полученные результаты значительно снижают риски для здоровья при долгосрочном пребывании на Луне и открывают новые перспективы для космической экспансии человечества.

Ранее ученые выяснили, что марсианская пыль представляет большую опасность для здоровья людей из-за высокого содержания оксидов металлов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами