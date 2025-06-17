Ученые сделали неожиданное открытие о токсичности лунной пыли

LSSR: лунный реголит оказался безопаснее земной пыли при попадании в легкие

Австралийские ученые из Сиднейского технологического университета опровергли прежние опасения о токсичности лунной пыли. Оказалось, что частицы лунного реголита менее вредны для легких человека, чем обычные загрязнители земной атмосферы. Исследование опубликовано в научном журнале Life Sciences in Space Research (LSSR).

Эксперименты с точными имитаторами лунной пыли показали, что она вызывает лишь временное раздражение дыхательных путей, не приводя к хроническим заболеваниям вроде силикоза.

В отличие от земных загрязнителей, лунная пыль не провоцирует серьезных воспалительных реакций или окислительного стресса в клетках. Основной вред связан исключительно с физическим воздействием острых частиц.

Эти данные объясняют симптомы, которые наблюдались у астронавтов программы «Аполлон» — кашель, чихание и раздражение глаз. При этом долгосрочные последствия для здоровья оказались минимальными. NASA уже использует новые данные при разработке скафандров и систем жизнеобеспечения для будущих миссий.

«Хотя лунная пыль остается раздражителем, она не представляет такой опасности, как земные промышленные загрязнители», — пояснила ведущий исследователь Микаэла Смит.

Ее команда продолжает изучать влияние космических факторов на легкие, включая эффекты микрогравитации.

Полученные результаты значительно снижают риски для здоровья при долгосрочном пребывании на Луне и открывают новые перспективы для космической экспансии человечества.

Ранее ученые выяснили, что марсианская пыль представляет большую опасность для здоровья людей из-за высокого содержания оксидов металлов.