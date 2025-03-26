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Марсианская пыль будет смертельно опасна для первых колонистов, выяснили ученые

GeoHealth: марсианская пыль токсична и легко проникает в организм человека
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SpaceX

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии и других научных центров пришли к выводу, что первые покорители Марса столкнутся с неожиданной и серьезной проблемой — токсичной пылью, которой покрыта Красная планета. Исследование опубликовано в научном журнале GeoHealth.

Частички красного марсианского грунта очень малы — в 25 раз тоньше человеческого волоса. Это позволяет им свободно проникать в легкие и кровоток.

При этом марсианская пыль ядовита, поскольку содержит оксиды металлов наряду с кремнием и гипсом. Кроме того, как и лунный реголит, она прилипает к скафандрам и технике за счет электростатического эффекта.

Опыт американских миссий «Аполлон» показал, что даже кратковременный контакт с лунной пылью вызывал у астронавтов кашель, раздражение глаз и дыхательных путей. Участники высадки на Марс не смогут быстро вернуться на Землю, поэтому им грозят более серьезные последствия — от хронических болезней легких до отравлений.

Исследователи предложили несколько решений проблемы: самоочищающиеся скафандры с антистатическим эффектом, мощные воздушные фильтры в жилых модулях и электростатические экраны, отталкивающие пыль от оборудования.

Еще одна проблема связана с расстоянием между Землей и Марсом, из-за которого задержка в связи составляет 40 минут. Это делает невозможной оперативную медицинскую помощь, поэтому профилактика будет единственным надежным способом избегания критических ситуаций.

Ранее в Китае создали новый способ добычи кислорода из атмосферы Марса.

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